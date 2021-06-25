شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تُطلق حملة «سلامة» لتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلق الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة أمنية لتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية في المساجد والجوامع التي تقع في نطاق المناطق الصناعية والتجارية والسكينة بعنوان «سلامة».

وتهدف الحملة التي انطلقت صباح أمس الجمعة، إلى خفض التدفق على المساجد التي لا تستوعب أعداداً كبيرة من المصلين في المناطق الصناعية والتجارية والسكنية، واضطرارهم إلى الصلاة في الساحات الخارجية في هذه الأجواء الحارة من الصيف، عبر تحويل مسارات حافلات العمال ونقلهم إلى المساجد الكبيرة الموجودة في الميادين الرئيسية للإمارة التي تستوعب أكبر عدد من المصلين، وفق تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار الجائحة، وتسهيلاً على المصلين.

وجاء تنظيم هذه الحملة بناء على توجيهات اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، عبر توعية المصلين القادمين من المناطق الصناعية برسائل نصية تم إرسالها مسبقاً إلى الشركات الحاضنة لهم، توضح سير عمل الحملة، وتنوّه بضرورة تكاتف الجهود مع الجهات الأمنية للتخفيف من الازدحامات في مساجد المناطق السكنية، والالتزام بأداء صلاة الجمعة في المساجد الكبيرة المنتشرة في إمارة الشارقة.

وتحرص شرطة الشارقة على تكثيف الوجود الأمني على مستوى الإمارة، تحقيقاً لأمن وسلامة المجتمع، وتأكيداً للجهود التي يبذلها شركاؤها الاستراتيجيون الذين كان لهم الأثر الكبير في نجاح الحملة، والدور الفعال في تحقيق أهدافها العامة.

كما تدعو شرطة الشارقة أفراد المجتمع والجهات المختلفة إلى التكاتف وتوحيد الجهود والالتزام بتطبيق بروتوكول الصحة والسلامة العامة، والمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.