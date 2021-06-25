شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مثير للجولة الرابعة من دوري الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشامسي: أداء مثالي يساهم في إعداد اللاعبين

شهدت صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي الجمعة ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بمشاركة مميزة لمجموعة من أبرز اللاعبين المنتسبين إلى أندية وأكاديميات الدولة.

حضر المنافسات كل من فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو ومجموعة من مسؤولي وممثلي الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

وتميزت الجولة الرابعة من دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بنزالات حامية ومستويات فنية راقية، في ظل ارتفاع المستوى العام للبطولة بنظامها الجديد بشكل ملحوظ. وأصبح لاعبو أندية العين والوحدة وبني ياس والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والجزيرة أقرب من أي وقت إلى تحقيق هدفهم والظفر بأحد ألقاب البطولة بفئاتها الثلاث.

ففي فئة الناشئين تحت 16 عاماً نجح لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تسجيل 7780 نقطة، ما وضعهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو الوحدة 6570 نقطة في المركز الثاني، وحصد لاعبو العين 6230 نقطة في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب تحت 18 عاماً تمكن لاعبو العين من تسجيل 9430 نقطة وضعتهم في المركز الأول، بينما سجل لاعبو بني ياس 6360 نقطة أمنت لهم المركز الثاني، وحل لاعبو الوحدة في المركز الثالث بـ 4280 نقطة.

وعلى صعيد فئة الكبار سجل لاعبو الوحدة 6650 نقطة في المركز الأول، بينما سجل لاعبو العين 5240 نقطة ليحصلوا على المركز الثاني، وحل لاعبو الجزيرة في المركز الثالث بتسجيلهم 3090 نقطة.

وعبّر فهد علي الشامسي عن سعادته بالمستوى الفني الكبير الذي قدّمه اللاعبون على البساط، مؤكداً أن هذا المستوى الرفيع ظهر نتيجة مواظبة اللاعبين على التدريبات المكثفة ومشاركتهم الأخيرة في عدد من البطولات الدولية للتعويض عن الفترة الماضية وما تخللها من قيود وإجراءات لا سيما على صعيد استخدام مراكز التدريب.

وأضاف الشامسي أن المشاركة الكبيرة للاعبي الأندية والأكاديميات في دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنبع من إيمانهم بأهميتها ودورها في تعزيز جاهزيتهم وكفاءتهم في النزالات.

وأتاحت الجولة الرابعة التعرف إلى مواهب جديدة تألقت على البساط، وفي هذا الإطار يقول سعيد أحمد الظاهري لاعب نادي العين للجوجيتسو (حزام أزرق) والذي ينافس في فئة الشباب تحت 18 عاماً وزن 73 أن بطولة هذا العام تتميز بالجودة العالية على جميع المستويات، ولقد اختبرت ذلك بنفسي انطلاقاً من صعوبة النزالات ضمن الفئة التي أنافس فيها، نظراً لوجود عدد من النجوم الذي اعتادوا الصعود إلى منصات التتويج.

من جانبه، قال نايف المنصوري لاعب نادي الظفرة للجوجيتسو (حزام أزرق) من فئة الكبار وزن 77 كجم: «أجواء الدوري تعيدنا إلى أجواء البطولات الكبرى، وتبعث في أنفسنا الحماس لتقديم الأفضل والخروج بأفضل النتائج».