قطع المرافق واستمرار البحث.. تجهيز مدرسة لإيواء سكان العقار المنهار بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن حي وسط الإسكندرية، تجهيز مدرسة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي كإيواء مؤقت لنقل متضرري عقار العطارين المنهار.

وقال رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى فصل مرافق الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنكوب، وعمل كردون أمني وحواجز بمحيط العقار؛ لإعادة فتح الشارع أمام حركة المرور.

وأضاف رئيس الحي، أن العقار مأهول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

وتواصل قوات الحماية المدنية باستخدام المعدات والأوناش أعمال رفع أنقاض العقار المنهار حتى الآن بحثًا عن شخصين مفقودين على الأقل تحت الأنقاض.

فيما نجحت قوات إدارة الحماية المدنية في إنقاذ 4 آخرين من قاطني العقار، بينهم سيدة مصابة، عمرها 70 عامًا، جرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة؛ لتلقي العلاج اللازم.