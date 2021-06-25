محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالداخلة وبلاط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أوائل الشهادة الإعدادية بمركزي الداخلة وبلاط، خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة.

وقدم المحافظ التهنئة للناجحين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح بالمراحل التعليمية القادمة، وقدم الشكر للعاملين بقطاع التعليم لجهودهم في تحقيق نتائج مشرفة.

وسلم المحافظ الأوائل البالغ عددهم ٣١ طالبًا وطالبة بالمركزين، شهادات تقدير ومكافآت مالية، وكرم الإدارة التعليمية بالداخلة كأفضل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وتكريم أفضل مدرسة بإدارتي الداخلة وبلاط، مؤكدًا تنفيذ رحلة لجميع المتفوقين لإحدى المدن الشواطئية، لتشجيع جميع طلاب المحافظة على التفوق والنجاح.