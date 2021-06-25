"الصحة العالمية" تحدد طريقة وقف ظهور سلالات جديدة من كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - حدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال إن أفضل طريقة لإنجاز ذلك هي إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم.وأضاف تيدروس "السلالات الجديدة متوقعة وستواصل الظهور -هذا ما تفعله الفيروسات، فهي تتطور- لكننا يمكن أن نمنع ظهور السلالات من خلال منع كوفيد- 19 من الانتقال".

وأشار إلى أن المنظمة قلقة حيال سلالة "دلتا" سريعة الانتشار.

وقال "الأمر ببساطة: مزيد من العدوى يعني المزيد من السلالات. وقليل من العدوى يعني القليل من السلالات".

وتثير سلالة "دلتا"، التي اكتشفت أول مرة في الهند، القلق بعد أن أدت إلى موجة تفش في الدولة الآسيوية خلال شهري أبريل ومايو الماضيين. كما أدت إلى زيادة الإصابات في بعض الدول الأوروبية منها بريطانيا وروسيا والبرتغال.