لهذا السبب.. تستبعد ميركل نهاية جائحة كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن من المبكر للغاية أن يرفع الاتحاد الأوروبي قيود احتواء فيروس كورونا المستجد رغم ما تشهده الدول الغربية من تقدم في حملات التطعيم وتراجع في معدلات الإصابات.

وقالت ميركل، للصحفيين عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "في ضوء وجود سلالة دلتا، لا يمكننا للأسف القول إننا نتجه نحو نهاية الجائحة".

وأشارت المستشارة إلى أنه حتى الدول ذات معدلات التطعيم الأكثر تقدماً عن الاتحاد الأوروبي، مثل إسرائيل وبريطانيا، تشهد زيادة في الإصابات.

وقالت ميركل: "هذا هو السبب الذي يدفعني إلى المناشدة بتوخي الحذر"، داعية المواطنين إلى الحفاظ على إجراءات صغيرة نسبياً مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والخضوع لاختبارات كورونا على نحو منتظم.

وأضافت أن المسألة لا تتعلق بما إذا كانت سلالة "دلتا" سوف تنتشر في أنحاء التكتل، "بل مدى سرعتها انتشارها".

بدورها، تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بنبرة مماثلة، وقالت: "نشعر بالقلق من سلالة دلتا".

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي منفصل "نحن بحاجة للتطعيم، والتطعيم والتطعيم. هذه أفضل استراتيجية ضد الطفرات المتحورة من فيروس كورونا".