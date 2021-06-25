الحكومة اليمنية تحذر من التراخي الدولي مع الحوثيين.. “لن يجلب السلام”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 8:21 مساءً

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الجمعة، أن مليشيا الحوثي قد صعدت وبإيعاز إيراني من عملياتها الإرهابية ضد المدنيين في اليمن والأراضي السعودية.

واعتبر في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، إن “التراخي الدولي في التعامل مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتجاهل تصعيدها العسكري الواسع في مأرب، وجرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين، واعتداءاتها على دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة، اعتقاد خاطئ بإمكانية دفعها للانخراط في جهود التهدئة وجلب السلام لليمن والمنطقة.

كما أوضح أن ميليشيا الحوثي تعتبر المقاربة الدولية تشجيعا لسلوكها العدواني، وضوءا أخضر لاستمرار تصعيدها العسكري، وقتل اليمنيين، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

فيما أشار إلى أن الميليشيات اعتبرت قرار الإدارة الأميركية رفع تصنيفها منظمة إرهابية ضوءا أخضر لمزيد من الإرهاب، مؤكدا أنها صعدت من عملياتها الإرهابية بإيعاز إيراني لتصعيد عملياتها العسكرية ضد المدنيين في اليمن والأراضي السعودية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يجهل حقيقة وتاريخ ميليشيا الحوثي وارتباطها العضوي بالحرس الثوري، وارتهانها كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، مشددا على أن الطريق الوحيد لإجبارها على إنهاء الحرب والرضوخ للسلام هو عبر تكثيف الضغوط السياسيةوالعسكرية.

أما عن معاناة الملايين القابعين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، فأكد أنهم يتعرضون للتنكيل والقمع بشكل يومي.

وحذر من مخاطر شرعنة الميليشيات والإقرار بالعنف والقوة المسلحة كطريق وآلية للوصول للسلطة، وتحقيق مكاسب سياسية، باعتبارها تحفيزا للتنظيمات الإرهابية لمحاولة فرض أمر واقع على الأرض، معتبرا أن ذلك مؤشر على عجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الدولية وحماية الأمن والسلم الدوليين.