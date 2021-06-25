هكذا ردت إيران على التقرير الكندي بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ 3 ساعات

اتهم تقرير لفريق بحث جنائي كندي خاص في واقعة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية العام الماضي في ضواحي طهران، السلطات الإيرانية، بـ”عدم الكفاءة والتهور”.

وفي هذا السياق، انتقدت إيران التقرير الكندي عبر نائب وزير خارجيتها للشؤون القانونية والدولية، الذي قال “كندا لا تمتلك أي صلاحية لإصدار التقارير أو إبداء الآراء من تلقاء نفسها حول حادث الطائرة الأوكرانية في إيران”.

وأضاف: “ستكون جميع البلدان، وحتى صناعة الطيران المدني، الضحايا الرئيسية، إذا ما أصبح هذا السلوك الكندي المسيس وغير القانوني للغاية أمرا متعارفا عليه”.

وتابع: “أنجزت إيران التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا تزال تتبعها وتنفذها”، مضيفا أن بلاده لديها من الوثائق والخبرة ما يكفي لتقديم أي توضيح مطلوب.

وجاء في التقرير الذي نشر أمس الخميس أنه رغم أن إسقاط طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية في رحلتها رقم 752 لم يكن متعمدا، فإن ذلك لا يعفي الإيرانيين من المسؤولية.

وكانت إيران قد أقرت بأنها أسقطت الطائرة بعد قليل من إقلاعها من طهران في يناير 2020 ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، وأرجعت ذلك إلى “خطأ كارثي” من جانب قوات إيرانية كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة حينها مع الولايات المتحدة.

وكان بين القتلى 55 مواطنا كنديا و30 فردا يحملون إقامة دائمة في كندا.