الحلبوسي يختتم زيارته الى باريس

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بغداد - ياسين صفوان - اختتم الوفد العراقي برئاسة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، زيارته الرسمية إلى باريس.
وذكر مكتب الحلبوسي، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له اختتم زيارته الرسمية إلى باريس".
وكان رئيس البرلمان قد أجرى الاسبوع الماضي زيارة رسمية إلى فرنسا التقى خلالها بالمسؤولين الفرنسيين.
وكان رئيس البرلمان قد أجرى الاسبوع الماضي زيارة رسمية إلى فرنسا التقى خلالها بالمسؤولين الفرنسيين.