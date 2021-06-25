الحلبوسي يختتم زيارته الى باريس

وذكر مكتب الحلبوسي، في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له اختتم زيارته الرسمية إلى باريس".

وكان رئيس البرلمان قد أجرى الاسبوع الماضي زيارة رسمية إلى فرنسا التقى خلالها بالمسؤولين الفرنسيين.

