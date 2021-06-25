في جلسة وصفت بـ'الضخمة'.. ألمانيا تحظر أعلام حماس.. والأخيرة تهاجم

وبحسب نص الجلسة البرلمانية المنشورة في موقع "welt" الألماني، والتي بدأت مساء الخميس وانتهت اليوم الجمعة، بسبب جدول أعمالها الكبير، حظر البرلمان "إظهار رموز التنظيمات الإرهابية. على وجه الخصوص، يشمل هذا علم حركة حماس الإسلامية الراديكالية"، كما جاء في المصدر.وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالحرية والعدالة والتحرير للأراضي الفلسطينية بالتزامن مع القصف الإسرائيلي لغزة الذي استمر 11 يومًا.

في السياق، هاجمت حركة حماس ألمانيا بعد القرار، مؤكدةً أنه يمثل انحيازا لألمانيا للرواية الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم: إن ”القرار الصادر عن البرلمان الألماني يمثل انحيازا واضحا للاحتلال الإسرائيلي وسلوكه العدواني من بعض الأحزاب الألمانية“، مشيرا إلى أن القرار يمثل ”حرباً على الرواية الفلسطينية لصالح إسرائيل“.

