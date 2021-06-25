استنفار في بغداد والتشكيك بنزاهة الانتخابات في نشرة السومرية

= الكاظمي يؤكد احتواء الجميع للوصول إلى انتخابات آمنة،، والحلبوسي يحذر من فصائل تحاول فرض ارادتها على الناخبين.

= زيدان يرفض تولي القضاة مسؤولية العمل في مجلس المفوضين،، وائتلاف الوطنية يشكك بنزاهة الاقتراع.



= على خلفية استشهاد خمسة من الشرطة الاتحادية.. احالة قائد الفرقة الخامسة وآمر اللواء ٢٠ إلى التحقيق.