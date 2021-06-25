ثلاثة انتصارات لبغداد والكهرباء والقاسم.. التعادل يحسم لقاء النفط والميناء

وتعادل نادي النفط، مع نظيره الميناء، بهدف لكل فريق، حيث سجل النفط هدف التقدم مبكراً عند الدقيقة 13 من المباراة عن طريق اللاعب وليد كريم، وعادل الميناء النتيجة في الدقيقة 32 عبر اللاعب سيف جاسم.

وفي المباراة الثانية، سجل بغداد هدف الفوز على الديوانية في الدقيقة 27 عن طريق ساديا اوليفر.



في السياق، استطاع الكهرباء أن يقلب الطاولة على نفط ميسان، فبعد أن كان متاخراً بهدفين سجلا في الدقيقتين (8،49) عبر اللاعبين أحمد عبد الرزاق، وأكرم رحيم، عاد الكهرباء إلى أجواء المباراة وسجل أربعة أهداف جاءت في الدقائق (56،65،71،80) عبر مصطفى علي، وأمير إياد هدفين، ثم محمد إبراهيم.

وخسر زاخو مباراته مع القاسم، بعد أن كان متقدماً بهدف سجل عن طريق اللاعب لوكاس سانتوس في الدقيقة 36، فيما جاءت أهداف القاسم في الدقيقتين 84 و 91 عبر اللاعبين ديمبا كانتي و سراج الدين صباح.

