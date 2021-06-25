قبل مغادرتها السلطة.. ميركل في بريطانيا 2 يوليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى بريطانيا في 2 يوليو/ تموز المقبل، في زيارة قد تكون الأخيرة قبل مغادرتها السلطة بعد 16 عاما.

وأعلن المتحدث باسم داونينج ستريت، الجمعة، أن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيكون في استقبال ميركل خلال زيارتها".

وأضاف المتحدث أن "الزيارة ستكون مناسبة لمناقشة عدد من المواضيع، منها تعزيز العلاقة البريطانية الألمانية، والاستجابة العالمية لتفشي فيروس كورونا المستجد".

ولفت إلى أن "اللقاء سينعقد في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الحكومة شمال غرب لندن".

وتأتي المحادثات بين جونسون وميركل بعد تلك التي عقدت خلال قمة مجموعة الدول السبع في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا هذا الشهر.

وكانت ميركل دعت التكتل الذي يضم 27 دولة إلى أن يحذو حذو برلين في فرض حجر صحي على المسافرين القادمين من بريطانيا، للحؤول دون تفشي المتحورة دلتا الأشد عدوى من فيروس كورونا التي رصدت أولا في الهند.

في قمة مجموعة السبع، ناقش جونسون وميركل أيضا السياسة الخارجية المتعلقة بروسيا.

وفي اليومين الماضيين، تواجهت بريطانيا وروسيا على خلفية حادث بحري قبالة سواحل القرم، بعدما أعلنت موسكو أنها أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه مدمرة للبحرية الملكية البريطانية في البحر الأسود.

وتعرضت مبادرة للمستشارة الألمانية للترتيب لمحادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانتكاسة، الجمعة، وسط رفض قادة دول في أوروبا الشرقية.