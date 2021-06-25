شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تطالب أوروبا بإجراء حوار على مستوى عال مع روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

جددت فرنسا، الجمعة، دعوتها إلى الاتحاد الأوروبي لإجراء حوار «على مستوى عالٍ» مع روسيا، بعدما فشلت باريس وبرلين في الحصول على دعم كافٍ من الدول الأعضاء في التكتل للعودة إلى الحوار بين موسكو وبروكسل.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في باريس: «ينبغي على أوروبا أيضاً أن تتحدث على مستوى عالٍ مع روسيا». وأضاف: «نلاحظ الانجراف الاستبدادي الذي يتخذ أشكالاً مختلفة في هذا البلد، الانجراف نحو الترهيب والانجراف نحو التدخل». وتابع: «في كل من هذه المواقف ندين وننفذ عقوبات ولدينا موقف حازم. لكن هذا لا يغيب أهمية التحدث مع روسيا من دون سذاجة. علينا أن نتحدث من أجل تحقيق الاستقرار الاستراتيجي وفي العلاقات»، مشدداً بشكل خاص على أهمية قضايا الحد من التسلح للأمن في أوروبا.

وأضاف: «لا ينفع أن يقال إن الأمريكيين متخصصون في الحوار مع روسيا، وأن الأوروبيين متخصصون في فرض العقوبات. يجب على الجميع أن يفعلوا الأمرين»، في إشارة إلى القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو/ حزيران الجاري في جنيف.

وقوبلت رغبة باريس وألمانيا باستئناف الحوار مع روسيا من خلال قمة مع بوتين، الجمعة، برفض دول أوروبية عدة خلال قمة أوروبية في بروكسل. وعارضت دول البلطيق وبولندا والسويد وهولندا استئناف الحوار مع بوتين الذي ترى أنه يصعّد الإجراءات العدوانية ضد الاتحاد والدول المجاورة له.