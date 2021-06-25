شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يلتقي ميركل في الثاني من يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال زيارتها بريطانيا في الثاني من يوليو/تموز المقبل، حسبما أعلن الجمعة، متحدث باسم داونينغ ستريت.

وقال المتحدث: إن الزيارة ستكون «مناسبة لمناقشة مواضيع عدة؛ منها تعزيز العلاقات البريطانية الألمانية، والاستجابة العالمية لتفشي فيروس كورونا»، مضيفاً أن اللقاء سينعقد في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الحكومة شمال غربي لندن. وستكون زيارة ميركل على الأرجح الأخيرة لها، قبل مغادرتها السلطة بعد 16 عاماً من تولي مهامها. وتأتي بعد محادثات بين جونسون وميركل خلال قمة مجموعة «السبع» التي انعقدت هذا الشهر في كورنوال.

وكانت ميركل دعت التكتل الأوروبي إلى أن يحذو حذو برلين في فرض حجر صحي على المسافرين القادمين من بريطانيا، للحؤول دون تفشي المتحورة «دلتا»، الأشد عدوى من فيروس كورونا. وفي قمة «السبع»، ناقش جونسون وميركل أيضاً السياسة الخارجية المتعلقة بروسيا.

وفي اليومين الماضيين، تواجهت بريطانيا وروسيا على خلفية حادث بحري قبالة سواحل القرم، بعدما أعلنت موسكو، أنها أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه مدمرة بريطانية في البحر الأسود. وتعرضت مبادرة للمستشارة الألمانية للترتيب لمحادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانتكاسة الجمعة، وسط رفض قادة دول في أوروبا الشرقية.