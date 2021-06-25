شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في فلوريدا إلى أربعة قتلى و159 مفقوداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - أ ف ب

ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى قرب ميامي في فلوريدا، الجمعة، إلى أربعة قتلى، ولا يزال 159 شخصاً في عداد المفقودين، في وقت دخلت أعمال الإنقاذ يومها الثاني.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي- ديد، دانييلا ليفين كافا في مقابلة مع شبكة «أي بي سي»: «للأسف، أبلغت بأنه تم سحب ثلاث جثث من تحت الأنقاض الليلة الماضية». وأضافت: «بذلك ترتفع حصيلة الأشخاص الذين خسروا حياتهم في هذه المأساة إلى أربعة».

ثم أعلنت في مؤتمر صحفي لاحقاً «تم تحديد مكان 120 شخصاً حتى الآن، وهذا نبأ سار جداً لكن عدد الأشخاص المفقودين ارتفع إلى 159».

ولا يزال عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى حين انهار غير معروف. وأكدت السلطات في المقابل بأن هناك «أملاً» في العثور على ناجين.

وكان الرئيس جو بايدن، أكد أنّ إدارته مستعدّة لإرسال موارد طارئة إلى فلوريدا «على الفور» إذا طلِب منها ذلك. وأضاف: «أقول لسكّان فلوريدا، أيّاً تكن المساعدة التي تريدونها، فإنّ الحكومة الفيدراليّة يمكن أن تقدّمها».

وبحسب السيناتور الجمهوري لفلوريدا ماركو روبيو فإن، «نحو ثلث المفقودين هم أجانب». وكتب في تغريدة: «نعمل مع قنصليات مختلف الدول من أمريكا اللاتينية؛ لمساعدة أفراد عائلات الضحايا الذين يريدون المجيء إلى الولايات المتحدة في الحصول على تأشيرات دخول».

وبين المفقودين تسعة أرجنتينيين، وثلاثة من الأوروجواي وستة من الباراجواي. وأكد وزير خارجية الباراجواي يوسليدس اسيفيدو، أن شقيقة السيدة الأولى للباراجواي سيلفانا لوبيز مورييرا وعائلتها قد يكونون في المبنى.

وصرّحت النائبة ديبي واسرمان شولتز التي تفقّدت مكان الكارثة، في حديثها إلى الصحفيّين، أنّ رؤية «آثار الأشخاص الذين كانوا يعيشون حياتهم اليوميّة، وأنّ كلّ شيء تبخّر في لحظة، هو أمر صادم تماماً».

وانهارت طبقات المبنى الـ12 عند نحو الساعة 01:30، وقال شهود: إنّ ذلك أدّى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الغبار.

وقالت دانييلا ليفين كافا: إنّ سيرفسايد تضمّ «بشكل أساسيّ جالية يهوديّة»، لافتة إلى أنّه تمّ استدعاء عدد من الحاخامات لتقديم الدعم للسكان اليهود الذين تمّ إجلاؤهم مع عائلاتهم.

وقالت ليفين كافا، إنّ الناجين نُقلوا إلى فنادق، ويتلقّون «أدوية وبطانيات وملابس» بعد أن تمّ إجلاؤهم. وصرّحت لصحيفة «ميامي هيرالد»، أنّ أسباب انهيار المجمّع لا تزال مجهولة.

وقال عدد من المسؤولين، كانت هناك أعمال جارية لتحسين المبنى، ولا سيّما على سطحه، غير أنّهم استبعدوا أن تكون هذه الأعمال هي السبب في انهياره. وأرسلت خدمات الطوارئ نحو 80 وحدة استجابة إلى مكان الحادث بالقرب من الشاطئ.

وقال أندرو هيات، وهو مسؤول في سيرفسايد، إنّ عمليّات البحث قد تستغرق «أسبوعاً على الأقلّ».

وذكرت وسائل إعلام محلّية أنّ المبنى شُيّد في عام 1981، ويضمّ أكثر من 130 شقة.