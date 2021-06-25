شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 من القوات الأممية في مالي في تفجير سيارة ملغومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - رويترز

أكدت الأمم المتحدة، والجيش الألماني، الجمعة، أن 15 من قوات حفظ السلام بينهم عدة ألمان أصيبوا في هجوم شمالي مالي، على مخيمهم استخدمت فيه سيارة ملغومة.

واستهدف الهجوم قاعدة مؤقتة شيدتها قوات حفظ السلام قرب قرية إيتشاجارا في منطقة جاو بشمال البلاد، حيث ينشط متشددون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وكتبت بعثة الأمم المتحدة في منشور على «تويتر»، دون ذكر تفاصيل، أنه تم إجلاء المصابين. وأكد متحدث باسم الجيش الألماني أن عدة جنود ألمان ضمن المصابين.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة في مالي، أكثر من 13 ألف جندي للسيطرة على عنف الجماعات المسلحة في شمال ووسط البلاد.

وفقدت نحو 230 من أفرادها منذ 2013، لتصبح أكثر بعثات الأمم المتحدة مواجهة للمخاطر.