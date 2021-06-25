شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة «دلتا» تمثل 16.8%من إصابات «كورونا» بإيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

أكد المعهد الإيطالي للصحة، الجمعة، أن إصابات السلالة المتحوّرة من فيروس كورونا المعروفة باسم «دلتا» تمثل 16.8% من إجمالي حالات «كوفيد-19» في البلاد.

وفي انتظار نتائج دراسة أكثر شمولاً تصدر في الأيام المقبلة، قال المعهد إن نسبة «حالات الإصابة بالسلالتين المتحورتين كابا ودلتا... قفزت من 4.2 في مايو/ أيار إلى 16.8 في يونيو/ حزيران، استناداً لبيانات يوم 21 مايو/ أيار الماضي»