شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع يقطع نشرة الأخبار قائلاً: أريد راتبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب مذيع تليفزيون في زامبيا، في إثارة ضجة، بعدما قطع نشرة الأخبار خلال بث مباشر على قناة «KBN» ليشتكي من عدم حصوله هو وزملاؤه على رواتبهم، فقررت المحطة الإخبارية قطع البث عنه، واتهمته بالبحث عن الشهرة، وفق ما نشر موقع «ديلي ميل» البريطانية.

وكان المذيع كابيندا كاليمينا يقدم فقرته اليومية عن أهم الأخبار، عندما توقف فجأة لتقديم شكوى مباشرة على الهواء. وقال متحدثاً إلى الكاميرا: «بعيداً عن الأخبار، سيداتي وسادتي، نحن بشر. علينا أن نتقاضى رواتبنا» وأضاف: «لسوء الحظ، لم نحصل على رواتبنا من المحطة. علينا أن نتقاضى رواتبنا».

وفي هذه اللحظة، قطعت المحطة البث الحي عن المذيع، وقررت إذاعة نشرة أخرى لمذيع آخر. ولاحقاً دانت المحطة في بيان رسمي سلوك المذيع، ووصفته بأنه كان «يبحث عن الشهرة». وأكدت المحطة أن كاليمينا أظهر «سلوكاً غير واعٍ»، مشيرة إلى تعاطيه مواد مغيبة للعقل، وأكدت أنها ستحقق في كيفية السماح ل«مقدم برامج بدوام جزئي» أن يقدم البث الحي لنشرة الأخبار.

ونفى المذيع من جانبه اتهامات المحطة. وشارك الفيديو على صفحته في «فيسبوك» قائلاً: «نعم فعلت ذلك على البث التلفزيوني المباشر، فقط لأن معظم الصحفيين يخشون التحدث علانية لا يعني أن الصحفيين يجب ألا يتحدثوا». وقال نافياً اتهامات المحطة: «كيف كان يمكن أن أكون تحت تأثير أي شي عندما قدمت ثلاثة عروض أخرى قبل نشرة الأخبار؟».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمحطة كينيدي مامبوي: «شعرنا بالفزع من سلوك المذيع الذي عرض من خلال مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي»، مؤكداً أن مؤسسته، لديها إجراءات تظلم تتيح لجميع الموظفين أن يتقدموا بالشكاوى.