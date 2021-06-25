شكرا لقرائتكم خبر عن «خدمات رأس الخيمة»: تطوير «عين خت» ولا صحة لجفافها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

كشفت مؤسسة الزراعة التجميلية، التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ل«الخليج»، إطلاق مشروع تطوير للموقع التاريخي «عين خت» وتجديده وصيانته، وهو من أهم الأماكن والمرافق السياحية في الإمارة، ويقع وسط بيئة طبيعية بكر، تحيطه الجبال والمزارع والآثار التاريخية.

وأكدت الدائرة عدم صحة ما جرى تداوله في مواقع التواصل، على نطاق واسع، خلال الأيام القليلة الماضية، عن جفاف العين الطبيعية، التي حظيت منذ القدم بإقبال واسع من مختلف إمارات الدولة، وترتبط بالذاكرة الشعبية لأجيال متعاقبة من أبناء الإمارات.

وقال المهندس أحمد الحمادي، المدير العام للدائرة: «عين خت» مازالت تتدفق بالمياه الطبيعية الحارة بشكل طبيعي، في حين أن الدائرة أغلقت مؤقتاً تمديدات المياه، التي تسحب المياه من العين في باطن الأرض إلى أحواض المياه، لإنجاز أعمال الصيانة والتطوير، وسيعاد افتتاحها وترك المياه تتدفق من جديد، وفتح أبوابها أمام الأهالي والسياح بعد إنجاز المشروع.

وأشار إلى إن أعمال التطوير تتضمن إعادة تصميم المبنى الخارجي ل «عين خت»، وصيانة المنتجع الخاص بها بالكامل، وتجديد مسبح الرجال، وتوسعة مسبح السيدات، لزيادة طاقته الاستيعابية، وإضافة الألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال، وزيادة الرقعة الخضراء.

وأكد الحمادي: من المتوقع افتتاح «عين خت» مجدداً أمام سكان الإمارات والسياح خلال الربع الأول من عام 2022، لإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بما يوفره الموقع الطبيعي والمرفق السياحي المتكامل، من هدوء وراحة ومتعة وفوائد صحية، ومن مزايا خاصة لمحبي الطبيعة وهواة التصوير.

وتتميز «عين خت» بينابيعها الطبيعية ومياهها الكبريتية، المتعددة الاستخدامات التي تتدفق طوال العام بين الجبال والمزارع والقلاع الأثرية المحيطة بها، وجعلتها مقصداً للزوار من جميع إمارات الدولة، ووضعتها ضمن قائمة الوجهات السياحية الفريدة في الإمارة. وبما تضمه من باقة واسعة من المرافق الخدمية، التي تلبي احتياجات روادها.