شكرا لقرائتكم خبر عن ابن سليم يعلن المرشحين لمنصب نائب الرئيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن محمد بن سليّم المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، أسماء المرشحين لمناصب نائب الرئيس الإقليمي للأمريكيتين، وهما فابيانا إيكلستون، ودانيال كوين، لمناطق أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية على التوالي.

وستكون إيكلستون أول امرأة في تاريخ الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) مرشحة لمنصب نائب الرئيس في القسم الرياضي، وهي محامية برازيلية لديها خبرة في قسمي الرياضة والتنقل في الاتحاد الدولي للسيارات، وعملت 25 عاماً في سباق الجائزة الكبرى البرازيلي في قسم الترويج، وتشغل منصب رئيس التسويق.

أما بالنسبة لقسم التنقل، فقد كانت إيكلستون، التي تتحدث أربع لغات، المؤسسة المشاركة لنادي السياحة البرازيلي (AAB)، وعضوة في عدد من لجان الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) الخاصة بالنساء في رياضة السيارات والاستدامة.

وعلقت إيكلستون على ترشيحها: «ما يمكنني أن أضيفه كنائبة الرئيس لرياضة السيارات في أمريكا الجنوبية، هو شغفي بتطوير المواهب، سواء على المسار الصحيح أو في جميع الأدوار التي تجعل سحر السباق يحدث، مع التركيز على نمو رياضة السيارات في المنطقة للمواهب الشابة. إن خبرتي في مجال الرياضة والتنقل هي ميزة إضافية، حيث يمكنني أن أنظر إلى القضايا بنظرة واسعة النطاق والبحث عن حلول مبتكرة طويلة الأجل».

أما بالنسبة إلى كوين، الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام في (NACAM) المنطقة الرياضية في أمريكا الشمالية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، بعد أن كان سابقاً أمين الصندوق ونائب الرئيس، فقد ولد في الولايات المتحدة وهو مهندس مدني ومشجع لرياضة السيارات، وكان أحد مؤسسي جمعية رالي كوستاريكا، وكان عضواً في مجلس إدارة نادي السيارات في كوستاريكا الذي هو الآن رئيساً له. وهو أيضاً عضو في لجنة السيارات السياحية في الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وقد كان المسؤول عن عدة برامج تدريبية للمسؤولين الرياضيين، مع التركيز بشكل خاص على برامج السلامة.

وقال كوين: «متحمس لتدريب وتعليم الأجيال الجديدة من المتطوعين والمسؤولين في جميع تخصصات رياضة السيارات».

من جهته، قال ابن سليم: «يسعدني أن أرحب بإضافة فابيانا ودانيال إلى فريقنا الموهوب والمتمرس الذي يترشح لانتخابات الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) في ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما أنهما مثالان نشطان لما نحاول تحقيقه في ربط قسمي الرياضة والتنقل، وخلق فرص تعليمية ومهنية لأعضائنا في الأمريكيتين وفي جميع أنحاء العالم».