وفد من قنصلية غرينادا يزور متحف شرطة دبي

دبي: ”الخليج 365”

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من القنصلية العامة لدولة غرينادا، برئاسة روز ان بينجامين، القنصل العام، حيث زار الوفد متحف شرطة دبي، وكان في استقباله الرائد علي يعقوب، رئيس قسم التنوع الثقافي بالوكالة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعلياء العجلة، رئيسة قسم المتحف.

واطلع الوفد على محتويات المتحف، من قاعات: السينما الرقمية، وعرض المشاركات المجتمعية، والمُتخصصة بتوثق مسيرة شرطة دبي الحافلة بالعطاء، وعرض الأسلحة والأجهزة المستخدمة منذ تأسيس القوة، والخاصة بعرض بعض المضبوطات في القضايا المتنوعة، وطرق الكشف عنها، سواء في مكافحة المخدرات أو التزوير أو غيرها.

واستمع الوفد إلى شرح علياء العجلة، عن قصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي على مدى العقود الماضية، في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية.

وفي ختام الزيارة، عبر الوفد عن سعادته بالاطلاع على تاريخ شرطة دبي الحافل بالعطاء.