شرطة الشارقة تكرم عدداً من موظفيها لجهودهم وإخلاصهم

الشارقة:”الخليج 365”

انطلاقاً من منهجية تحفيز الموظفين ومكافأتهم، كرم العقيد يوسف بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، عدداً من الضباط المناوبين بالمراكز الشرطية، لجهودهم وإخلاصهم في العمل، وذلك في مبنى الإدارة.

وثمن العقيد بن حرمول، جهود المكرمين المتميزة في أداء مهامهم، بكل تفانٍ وإخلاص. موجهاً ببذل المزيد من العطاء للارتقاء بمستوى العمل الشرطي.

مؤكداً أن هذا التكريم نهج حرصت به القيادة العامة، على تكريم كل من أسهم بجهوده وشارك في دعم مسيرة التطور.

وعبّر المكرمون عن فخرهم، واعتزازهم بهذا التكريم الذي عدّوه دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد الجهد للارتقاء بمنظومة العمل.