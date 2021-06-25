شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا يتلقى وعائلته تهديدات بالقتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أنه تلقى وأفراد عائلته «تهديدات» وتمنيات بالموت لأولاده، بسبب إهداره فرصاً عدة أمام المرمى في مباريات دور المجموعات من كأس أوروبا لكرة القدم وركلة جزاء في مباراة سلوفاكيا.

وقال موراتا: «بعد المباراة ضد بولندا، لم أقوَ على النوم لمدة تسع ساعات. تلقيت تهديدات وشتائم تجاه عائلتي، ورسائل تتمنى الموت لأولادي. ولكنني بخير، ربما قبل بضع سنوات كنت سأكون في حالة سيئة. ولكنني متحفز الآن. من يظن العكس لا يعرفني».

وتابع «ربما لم أقم بواجبي على أكمل وجه. أتفهم ان ينتقدونني لأني لم أسجل الأهداف، ولكن فقط لو يضع الناس أنفسهم في موقف رجل يتلقى تهديدات».

وأردف مهاجم ريال مدريد السابق «كل مرة أدخل إلى غرفتي، أترك جوّالي في غرفة أخرى. ما يزعجني أنهم يتوجهون إلى زوجتي وأطفالي».

وتلتقي إسبانيا مع كرواتيا وصيفة بطلة العالم في الدور ال16 في كوبنهاغن الاثنين.