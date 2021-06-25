شكرا لقرائتكم خبر عن «سيوا» تفوز بالمركز الأول بجائزة إدارة النفايات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

فازت «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة» بالمركز الأول في الدولة، للعام الرابع على التوالي، بجائزة إدارة النفايات، وإعادة تدوير أحبار الطابعات فئة المؤسسات، التي تنظمها سنوياً مجموعة عمل الإمارات للبيئة، لإنجازها تجميع وإعادة تدوير 2063 عبوة أحبار، بحفل نظمته المجموعة، عبر الاتصال الرقمي، بمناسبة يوم البيئة العالمي، برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، ورئيس دائرة الطيران المدني، والعضو الفخري للمجموعة.

وأكد عبدالله الشامسي، مدير الإدارة العامة لخدمات الدعم المؤسسي بالهيئة، أن الفوز بالجائزة، في هذه الأحوال الاستثنائية، يؤكد اهتمامها بالبيئة، وحرصها على إطلاق المبادرات المختلفة التي تسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي والمعرفي، بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وتراعي الجوانب البيئية في كل المشروعات التي تنفذها.

وأشار إلى أن حماية البيئة، واجب على كل إنسان، وأن المجتمعات المتقدمة هي التي تحافظ علي بيئتها، وتحميها من أي تلوث أو أذى، لأنها جزء منها.

وأكدت المهندسة إيمان الخيال، مديرة إدارة تقنية المعلومات والاتصال، أن الهيئة حصلت على هذه الجائزة بعد منافسة كبيرة مع عدد من الجهات المشاركة عن حملة إعادة تدوير الأحبار.

وأضاف أحمد عبدالله، رئيس قسم التشغيل والدعم الفني بإدارة تقنية المعلومات والاتصال، أن عدد المشاركين في فئات الجائزة تجاوز 200 مدرسة و 690 جهة وشركة حكومية وخاصة، وانضموا طوعاً إلى مبادرات إدارة النفايات الخاصة بالمجموعة، وعملوا بجد طوال العام لتحقيق نتائج باهرة في مختلف فئات الجائزة، التي تضمنت حملات إدارة النفايات، وإعادة التدوير، بما في ذلك جمع الورق والبلاستيك، وعلب الألومنيوم، والحبر، والهواتف المحمولة والقوارير.

فيما أشادت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس ورئيسة المجموعة بالإنجاز الذي حققته الهيئة، لفوزها بالجائزة للعام الرابع على التوالي، ما يعكس اهتمامها بالجوانب البيئية، ويعكس حرصها على الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.