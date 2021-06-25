25 يونيو , 2021
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنّ الحوار مع روسيا ضروري لاستقرار اوروبا ولكنّه يجب أن يكون "طموحا" و"حازما" بشكل "لا نتنازل عن شيء على صعيد قيمنا".
وقال فور وصوله إلى القمة الأوروبية في بروكسل التي قد تفتح الطريق أمام عودة الحوار مع روسيا، "إنّه حوار حازم لأننا لا نريد التنازل عن شيء على صعيد قيمنا، ولا مصالحنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: استقرار أوروبا يتطلب حواراً حازماً مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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