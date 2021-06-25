ماكرون: استقرار أوروبا يتطلب حواراً حازماً مع روسيا

25 يونيو , 2021

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنّ الحوار مع روسيا ضروري لاستقرار اوروبا ولكنّه يجب أن يكون "طموحا" و"حازما" بشكل "لا نتنازل عن شيء على صعيد قيمنا".

وقال فور وصوله إلى القمة الأوروبية في بروكسل التي قد تفتح الطريق أمام عودة الحوار مع روسيا، "إنّه حوار حازم لأننا لا نريد التنازل عن شيء على صعيد قيمنا، ولا مصالحنا".