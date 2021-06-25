انت الان تتابع خبر إنستغرام يختبر ميزة جديدة لتحميل الصور! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعن السر وراء توفير هذه الميزة، أكد متحدث باسم شركة "إنستغرام" لـموقع "إنغادجيت" أن تطبيقها يدرك جيدا أن العديد من مستخدميه يصلون إليه من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وتابع: "ومن أجل تحسين هذه التجربة نختبر الآن القدرة على إنشاء منشور على "إنستغرام" بواسطة متصفح سطح المكتب الخاص بهم".وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات "إنستغرام" لمستخدميه بنشر منشوراتهم من خارج تطبيقه الشهير.

وأكد موقع "إنغادجيت" أنه لا يوجد هناك فارقا كبيرا بين المنشورات التي يتم تحميلها على "إنستغرام" عبر الهواتف الذكية أو نسخة سطح المكتب، موضحة أنه ما زال في إمكان المستخدمين تحميل صور متعددة وإجراء تعديل، وكذلك تحسين باستخدام فلاتر الصور من خلال حاسوبهم الشخصي.وكان مستخدمو "إنستغرام" الذين رغبوا في تحميل صورهم ومنشوراتهم من أجهزة الكمبيوتر يلجؤون إلى حلول بديلة، مثل إجراء تغيير في الإعدادات أو استعمال تطبيقات خارجية.

وتشكل الخطوة تغييرا مهما لموقع "إنستغرام"، وسيكون خطوة كبيرة نحو جعل موقعه على شبكة الإنترنت وظيفيا مثل تطبيقه، كما أنها علامة أخرى على أن "إنستغرام" أصبح أكثر شبها بموقع "فيسبوك".