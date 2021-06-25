انت الان تتابع خبر بالفيديو والصور: 'فيراري' تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية الهجينة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأطلقت فيراري، ولأول مرّة في التاريخ، سيارة بمحرّك ستة أسطوانات هجين توربو "296 جي تي بي". ويمكن للمحرك السداسي الاسطوانات، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 122 كيلووات، إنتاج قوة هائلة تبلغ 830 حصانا.

يبلغ سعر السيارة ذات المقعدين 269 ألف يورو (321 ألف دولار) ، وتصل إلى 302 ألف يورو مقابل نسخة "أسيتو فيورانو" عالية الأداء. وستتخطى سرعتها القصوى 330 كيلومتر في الساعة. وتعد الشركة الإيطالية المعروفة عالميا بشعارها الحصان الواثب وسيارات السباق الحمراء بأول موديل كهربائي بالكامل لها في 2025.