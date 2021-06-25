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راموس يتلقى عرضا مغريا من نادي عربي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-25 | 17:16

راموس يتلقى عرضا مغريا من نادي عربي

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أكدت التقارير الصحفية، اليوم الجمعة، بأن سيرجيو راموس لاعب نادي الإسباني السابق قد تلقى عرضًا للانضمام لنادي السد القطري والذي يتولى قيادته تشافي هيرنانديز زميله السابق في إسبانيا.
وأشارت التقارير بأن راموس تلقى العرض براتب أكبر مما كان سيحصل عليه في باريس سان جيرمان.

وأفادت التقارير بأنه رغم ذلك فإن راموس رفض العرض لرغبته في الاستمرار بأوروبا حتى مونديال قطر 2022 على الرغم من محاولات سانتي كازولا وتشافي بإقناعه.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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