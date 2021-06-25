انت الان تتابع خبر فنانة عربية تتسلم شارة وشهادة نوبل للسلام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، أن هند صبري، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تسلمت شارة وشهادة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمية، وهي الجائزة التي حصل عليها البرنامج لعام 2020 لجهوده في تعزيز السلام مع تسليط الضوء على الروابط بين الصراع والجوع.



علقت الفنانة على تسلم الشارة والشهادة في القاهرة قائلة: "مبروك لبرنامج الأغذية العالمي ولجميع زملائي الذين نالوا هذا الشرف من خلال عملهم على توفير حياة أفضل للناس، ومنحنا عالما أفضل، عالما خاليا من الجوع. فخورة جداً لأنني جزء من هذه الأسرة."

وأضافت: "إن هذه الجائزة لنا جميعاً، خاصة للرجال والنساء الذين اختاروا خدمة المحتاجين على مدار 24 ساعة يومياً. وأيضاً لكل من يقومون بإيصال الغذاء كل يوم براً وبحراً وجواً".

وتابعت الفنانة التونسية: "آمل ألا يقلق أحد بشأن حصوله على وجبته التالية. وبصفتي سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 12 عاماً حتى الآن، أشعر بالفخر الشديد لأنني أنتمي إلى هذه الأسرة."

يذكر أن هند صبري كانت قد عُينت كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2010. وحضرت قبل تعيينها وطوال فترة عملها مع البرنامج، عمليات برنامج الأغذية العالمي في مصر وتونس والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وبنغلاديش.