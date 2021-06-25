انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تكشف حقيقة عدم حضورها جلسات التحقيق بقضية مقتل الشاب السوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء تعليق نانسي عجرم، بعد تداول أنباء، خلال الساعات الماضية، تفيد بتغيبها عن حضور المحكمة بعد استدعائها للتحقيق مجددا بقضية مقتل الموسى. وقالت نانسي عجرم في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر":



"‏لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة يتم استدعائي لها.. وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة، وبطلب من زوجي فادي، للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية". "‏لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة يتم استدعائي لها.. وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة، وبطلب من زوجي فادي، للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية".

وأوضحت الفنانة اللبنانية: "يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار". وكشف غابي جرمانوس، محامي طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الثلاثاء، أن موكله هو من طلب استدعاء الهيئة الاتهامية للتحقيق معه، وليس المحامي كما ما أوردت تقارير أمس.