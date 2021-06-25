هل نفذت إسرائيل أول هجوم ضد إيران عقب تولي بينيت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن تكون إسرائيل وراء استهداف مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وقع الأربعاء الماضي، قرب طهران.

وبررت الصحيفة ترجيحها حول العملية إذا كانت إسرائيل نفذتها بالفعل بأن إسرائيل "لها مصلحة وقدرة عملياتية على تنفيذ مثل هذه العملية المعقدة داخل الأراضي الإيرانية".

واستنتجت "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها أنه في حال وقوف إسرائيل وراء العملية فإن "هناك خطا ثابتا بين رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بينيت، وأعضاء حكومته الجديدة، ما يعني أن بنيامين نتنياهو، لم يوافق على تنفيذ مثل هذه العملية أو هي بالأساس خلال فترة توليه الحكم في إسرائيل."

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، بوقوع "هجوم تخريبي استهدف مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، بالقرب من مدينة كرج، القريبة من العاصمة طهران.

ونقلت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مصدر إيراني مطلع على الهجوم ومسؤول استخباراتي كبير، أن "المبنى المستهدف قرب مدينة كرج، عند مشارف العاصمة طهران، كان أحد مراكز التصنيع الرئيسية في البلاد، لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأتي فوردو ونطنز النوويتين".

وأوردت الصحيفة تفاصيل الهجوم قائلة إنه تم تنفيذه بطائرة مسيرة، أقلعت من داخل إيران ، واستهدفت المركز الذي كان مكلفا بإنتاج أجهزة طرد بديلة.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، إفشال عملية تخريبية استهدفت أحد مباني هيئة الطاقة الذرية في مدينة كرج القريبة من العاصمة طهران، دون التسبب في أي أضرار مادية أو بشرية.

ونفى مصدر إيراني أن يكون الهجوم قد تم تنفيذه بطائرة مسيرة.