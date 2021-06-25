شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما انتهك قواعد التباعد الاجتماعي..هانكوك يعتذر: أسف خذلت الشعب البريطاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

واجه وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الجمعة، مزيداً من الأسئلة بسبب انتهاكه قواعد التباعد الاجتماعي، بعدما نشرت صحيفة «صن» على صفحتها الأولى صوراً له، يعانق ويقبّل كبيرة مساعديه، صديقته التي عيّنها العام الماضي، ما دفعه إلى تقديم اعتذار قائلاً «آسف.. لقد خذلت الشعب».

وقال حزب العمال المعارض الذي سبق وأن اتهم الحكومة «بالمحسوبية»، إنه ينبغي التحقيق في التقرير الذي نشرته صحيفة «صن»، الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الحزب: «الوزراء مثلهم مثل الجميع لهم حياتهم الخاصة. لكن عندما ينطوي الأمر على أموال دافعي الضرائب، وتقديم وظائف لأصدقاء مقربين تربطهم علاقة شخصية بوزير ما، فإنه يتعين التحقيق في الأمر».

وذكرت صحيفة «صن»، أن الصورة التي تجمع هانكوك، وهو متزوج، ومساعدته التقطت في الشهر الماضي.

ولم تذكر الصحيفة كيف حصلت على صور كاميرات المراقبة الأمنية، لكنها أشارت إلى شخص ما تحدث عن العلاقة بين الوزير ومساعدته. واعتذر هانكوك، وأقر بأنه انتهك قواعد التباعد الاجتماعي بعد نشر صوره مع كبيرة مساعديه، وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه قبِل اعتذاره، ويعتقد أن المسألة انتهت. وقال هانكوك في بيان: «أقر بأنني انتهكت قواعد التباعد الاجتماعي في هذه الظروف».

وتابع: «خذلت الشعب، وأنا آسف جداً. ما زلت أركز على العمل من أجل إخراج البلاد من هذه الجائحة، وسأكون ممتناً للحفاظ على خصوصية أسرتي في هذه المسألة الشخصية».

وفي فبراير/ شباط الماضي، خلصت محكمة في لندن إلى أن هانكوك، الذي هوجم لأسلوب تعامله مع أزمة «كوفيد-19» خلال الأشهر الأولى للجائحة، خالف القانون بعدم الكشف عن تفاصيل عقود شراء أدوات وقاية شخصية بمليارات الجنيهات الاسترلينية خلال الأزمة الصحية.

وقال القاضي آنذاك، إن هانكوك لم يلتزم بقانون المشتريات العامة الذي يُلزم الحكومة بنشر تفاصيل العقود المبرمة في غضون 30 يوماً.