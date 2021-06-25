شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر أمراض القلب والشرايين بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في دبي الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر، عن أمراض القلب والشرايبن، برعاية «جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية»، وبالتعاون العلمي مع «جمعية القلب الخليجية» ويستمر يومين في فندق «لو ميريديان» المطار.

وأوضح الدكتور وائل المحميد، رئيس المؤتمر، أن الحدث - الذي شارك فيه عدد من الخبراء والأطباء المختصين بأمراض القلب والشرايين- يهدف إلى ترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية، وخلق بيئة حاضنة للخبراء والمختصين، سعياً لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع فئات المجتمع. لافتا إلى أن أهم ما يميز المؤتمر طرحه لحالات واقعية ما يشجع على المشاركة والحوار.

وذكر أن قائمة المتحدثين تضم عدداً من المختصين من «كليفلاند كلينيك» و «مايو كلينك» في الولايات المتحدة، ومجموعة من أبرز الأطباء في تخصصات القلب والأوعية الدموية من الدولة.

فيما لفت عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي للجائزة، إلى أهمية عقد فعاليات المؤتمر، مؤكداً دعم الجائزة لهذا الحدث، خاصة في مثل هذه الأوقات ومواصلة تحقيق أهداف الجائزة في النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بالقطاع الصحي محلياً وعالمياً الذي بات على قائمة الأولويات.

ومن أبرز الموضوعات التي ستناقش في المؤتمر: تشخيص أمرض الشريان التاجي وعلاجها، والتعقيدات الناتجة عن استبدال الصمام الأورطي، ومعالجة حالات فشل القلب، والفيزيولوجيا الكهربائية ومنظمات ضربات القلب، وأمراض الأوعية الدموية الطرفية والأمراض الخلقية ذات الصلة بالجهاز الدوري.

ويستهدف المؤتمر جذب العاملين في الرعاية الصحية للمرضى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية بمن فيهم أخصائيو أمراض القلب وجراحو القلب وأخصائيو الطب الباطني، والأطباء المقيمون ومساعدو الأطباء والممرضون والموظفون المتخصصون في الخدمات الطبية الداعمة في رعاية مرضى القلب والأوعية الدموية.

(وام)