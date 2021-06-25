شكرا لقرائتكم خبر عن تفاوت الطول يدخل زوجين «جينيس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل البريطانيان جيمس وكلوي لوستد موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، باعتبارهما الزوجين اللذين لديهما أكبر تفاوت في الطول، إذ يبلغ طول جيمس 112 سم، وزوجته 164 سم، حيث يعاني جيمس خلل «التنسج الدياستروفي»، وهو اضطراب وراثي نادر يؤثر في نمو العظام والغضاريف.

ويعمل جيمس ممثلاً ومقدم برامج تلفزيونية، وزوجته كلوي، معلمة، وهما متزوجان منذ 5 سنوات ولديهما ابنة، أوليفيا، عمرها عامان.



وباستثناء طولهما، هناك الكثير من القواسم المشتركة بينهما، إذ شاركت «جينيس» مقطع فيديو للزوجين أظهرهما يقضيان وقتاً ممتعاً على الشاطئ مع ابنتهما تحدثا خلالها عن رحلتهما كزوجين.

وأظهر الفيديو جيمس، 33 عاماً، يساعد زوجته كلوي، 27 عاماً، في المطبخ ويقود سيارته المعدلة للسماح له بالقيادة بسلاسة.