شكرا لقرائتكم خبر عن «أرحنا بها يابلال» محاضرة في نادي مليحة الثقافي الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

في إطار برنامج نادي مليحة الثقافي الرياضيي والموجه إلى خدمة المجتمع، نظم مساء أمس الأول وعبر تقنية الاتصال المرئي محاضرة «أرحنا بها يا بلال» لبيان أهمية الصلاة وعظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى.

قدم المحاضرة الشيخ الدكتور محمد عبدالله الحمادي، الواعظ في هيئة الشؤون الإسلامية، وحضرها عدد كبير من المهتمين.

وتضمنت المحاضرة محاور عدة، أكد فيها المحاضر بيان قدر الصلاة وفضائلها. مشيرا إلى أنها جنة المسلم وسعادته، والمفتاح الدائم لكل رجاء. وهي ليست حركات رياضية ونظاماً رتيباً جامداً، لا روح فيه ولا حياة؛ إنها عمل مشترك بين الجسم والعقل والقلب: الجسم قيام وركوع وسجود، والعقل تدبر وتفكر، والقلب خشوع وخضوع ورقة والتذاذ. ولا قيمة لصلاة بلا خشوع.

وتطرق المحاضر إلى كيفية فرض الصلاة وأهميتها في حياة المسلم وتصل بالمصلي الى غفران زلاته ونقاء صفحاته وهو متهيّئ للصلاة ولما يدخل فيها بعد. قال صلى الله عليه وسلم «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره». وكان يقول «يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها يابلال».

وتطرق الحمادي إلى دور الصلاة في صلاح الفرد والمجتمع.