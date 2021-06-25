شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حاسة الشم لمتعافي «كورونا» بعد سنة كحد أقصى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستراسبورغ - أ ف ب

كشفت دراسة فرنسية حديثة نشرت نتائجها مجلة الجمعية الأمريكية للطب (جاما)، أن الأشخاص الذين يعانون فقدان الشم جراء إصابتهم بكوفيد-19 لديهم حظوظ «ممتازة» لاستعادة الحاسة في فترة لا تتعدى سنة.

وأجريت الدراسة على 97 مريض كوفيد-19 عانوا «فقداناً حاداً للشم لفترة تفوق سبعة أيام»، وأشرفت عليها خاصة ماريون رينو مديرة العيادة في خدمة طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى ستراسبورغ الجامعي، بدعم من المعهد الاستشفائي الجامعي في المدينة الفرنسية.

وبيّنت الدراسة أن 84.3 % من المرضى سُجل لديهم «شفاء موضوعي»، بعد أربعة أشهر من الإصابة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 96,1 % بعد 12 شهراً.وبحسب الدراسة، بقي اثنان من المرضى يعانيان فقداناً جزئياً للشم بعد سنة من الإصابة، «مع عيوب مستمرة لديهم».

وقالت ماريون رينو، إن «تشخيص استعادة حاسة الشم بعد سنة ممتاز»، مضيفة «إلى ذلك، يصيب فقدان الشم في أكثر الأحيان أشخاصاً في عمر الشباب، ويكون تشخيص الشفاء أفضل لدى هذه الفئة».

وأضافت رينو: «هذه رسالة تتيح تشجيع المرضى قبل عام، لا يمكننا التكهن بشيء، رغم أن أكثرية كبيرة من الأشخاص يستعيدون حاسة الشم في الأشهر الأولى».

وأظهرت الدراسة أن «المشاركين كانوا يميلون إلى التقليل من حجم العودة» إلى حاسة الشم الطبيعية، إذ كان بعضهم يؤكد أن استعادة هذه الحاسة كانت «جزئية»، فيما سمحت «فحوص نفسية» أجريت عليهم باستخلاص أنهم استعادوا الشم «بالكامل».