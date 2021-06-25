شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة «ديوا» الرائدة لدمج أصحاب الهمم تدعم البيئة الحضرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي، تهيئة البيئة الحضرية والمجتمع في إمارة دبي، لتمكين أصحاب الهمم أفراداً منتجين ومتفاعلين مع أفراد المجتمع، بتسهيل وصول موظفيها ومتعامليها من أصحاب الهمم، إلى خدماتها ومبانيها ومرافقها، بما فيها مراكز إسعاد المتعاملين، حيث نجحت في تهيئتها كافة بنسبة 100% عام 2019، بالتوافق مع «كود دبي» للبيئة المؤهلة، وإعادة تصميم مراكز إسعاد المتعاملين، لتكون سهلة الوصول لأصحاب الهمم، وفق المعايير الدولية الأخرى مثل BSI8300، لتوفير تجربة سلسة ودامجة لهم.

ويشير سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن تجربة الهيئة الرائدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم واستراتيجيتها لدمج وتمكين أصحاب الهمم تنسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

ولدى الهيئة 6137 موظفاً مدرباً على التعامل مع أصحاب الهمم، و22 موظفاً حاصلاً على دبلوم لغة الإشارة. كما يعمل في الهيئة حالياً 29 موظفاً من أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، بلغت نسبة سعادتهم 99% عام 2020 وسعادة ذويهم 96%. وسعادة المتعاملين من أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة الدامجة 95%، وسعادة المجتمع عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 94% في العام نفسه.

وتوفر الهيئة لأصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين أنظمة ذكية وخدمات مساندة تسهل وصولهم إلى المعلومات والمرافق المختلفة داخل مباني الهيئة ومنها:

خرائط برايل الإرشادية. وحلقات السمع. والتعليم الإلكتروني التفاعلي. ومراكز إسعاد المتعاملين صديقة لأصحاب الهمم. وقنوات ذكية.

وتوفر الهيئة لأصحاب الهمم مجموعة من الخدمات الذكية الدامجة، ومن أبرزها «أشّر» للمحادثة الفورية المرئية، باستخدام لغة الإشارة.

كذلك يتوافر موظف الهيئة الرقمي «رمّاس» على مدار الساعة للرد على استفسارات المتعاملين المكتوبة أو بالمحادثة الصوتية، بالعربية والإنجليزية عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني (www.dewa.gov.ae)، وحسابها على «فيسبوك». فضلاً عن حسابها الموثق على تطبيق «واتساب» على الرقم (046019999).