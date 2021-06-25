انخفاض اليورو.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

انخفض سعر بيع اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي، بينما ارتفع سعر الشراء خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.59 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، مقابل 18.53 جنيه للشراء و18.83 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وارتفع سعر شراء الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع، بينما استقر سعر البيع، ليسجل أمس الخميس 21.67 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع، مقابل 21.65 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وانخفض سعر بيع الدولار الكندي مقابل الجنيه قرشا، بينما ارتفع سعر الشراء 8 قروش، ليسجل 12.67 جنيه للشراء مقابل 12.59 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الخميس الماضي.

وهبط سعر الين الياباني، خلال الأسبوع ليسجل أمس الخميس 14.04 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع، مقابل 14.06 جنيه للشراء و14.23 جنيه للبيع، الخميس الماضي.