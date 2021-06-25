صور.. عطل في خط مياه قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الغار بالشرقية.. والمحافظ يتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

تضرر العشرات من مرضى الكلى والذين يتلقون جلسات بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى الغار التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، من توقف خط المياه المغذي لماكينات القسم، ما أسفر عنه توقف الجلسات العلاجية.

استغاث المرضى بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عبر رسائل الواتس اب، وجاءت استجابة سريعة من محافظ الإقليم، وأشرف بنفسه على إصلاح خط المياه المعطل.

كلف محافظ الشرقية نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، بأعمال وإصلاح ماسورة مياه الشرب المغذية لمستشفى الغسيل الكلوي بقرية الغار.

أوضح رئيس مركز الزقازيق، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي سرعة التدخل لإصلاح ماسورة مياه الشرب المغذية لمستشفى الغسيل الكلوي بقرية الغار، فتم تغيير ماسورة المياه والاطمئنان على انتظام وصول مياه الشرب للمستشفى لتقديم الخدمة الطبية بدون أي معوقات لمرضى الغسيل الكلوي داخل المستشفى.