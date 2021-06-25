تجاهل تام للإجراءات الاحترازية.. الأزهر تنشر فيديو خطبة الجمعة من مسجد المدينة الجامعية بأسيوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نشر المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، فيديو لخطبة الجمعة من مسجد المدينة الجامعية بفرع أسيوط، وألقاها الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

وتحدث نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال خطبة الجمعة عن أهمية بناء شباب الأزهر حيث أنهم هم غرس الأمة ومستقبلها.

وتجاهل المصلون، اتباع الإجراءات الاحترازية التي حددتها لجنة إدارة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء، المتعلقة بارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، وإحضار المصلى الشخصي، و ولم يلتزم بها إلا عدد قليل من الحضور.

وتفقد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مطبخ المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، واطمأن على التغذية المقدمة للطالبات، والوقوف على مدى سلامة وصحة الغذاء، وتأكد بنفسه من نضج الطعام، و مطابقته لمقايس الجودة المتعارف عليها.

وشدد على الاهتمام بأعمال النظافة والتعقيم المستمر لجميع الأدوات المستخدمة الخاصة بالمطبخ، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار بشكل دوري واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها للوقاية من فيروس كورونا؛ وذلك حفاظا على صحة الطالبات والعاملين بالمدينة.