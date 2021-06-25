غش إلكتروني.. التعليم توجه تحذيرا لطلاب الثانوية حول استخدام التابلت أثناء الامتحانات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

حذر مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والعليم الفني، طلاب الثانوية العامة من محاولات "تهكير" و اختراق التابلت.

وقال المصدر، لمصراوي، الجمعة، إن الوزارة تدرس توقيع عقوبات مغلظة على طلاب الثانوية العامة، حال اختراق التابلت "تهكير".

وأضاف المصدر، أن الوزارة تستطيع كشف الطالب الذي اخترق التابلت، وبالتالي سيتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه المتورطين، مؤكدا أن العقوبات تصل إلى اعتبار "تهكير التابلت" "غشا إلكترونيا"، ويتم إلغاء الامتحان للطالب.

ولفت المصدر إلى أن هناك إجراء آخر قد تلجأ إليه الوزارة، وهو إغلاق التابلت أثناء الامتحان، مع اعتبار الطالب غشاش أيضا.

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