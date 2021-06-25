انت الان تتابع خبر قرعة بطولة ويمبلدون للتنس تضع فيدرر بعيدا عن طريق ديوكوفيتش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتواجد فيدرر في النصف السفلي من القرعة، ولكن إن أراد الوصول إلى النهائي رقم 13 في مسيرته الاحترافية بويمبلدون، فعليه تخطي العديد من العقبات أبرزها دانيل ميدفيديف وألكسندر زفيريف.

ويملك فيدرر في رصيده 101 انتصار و13 هزيمة في ويمبلدون بعد ظهوره الأول عام 1999، وسيواجه في الدور الأول الفرنسي أدريان مانارينو.



أما المصنف أول عالميًا ديوكوفيتش، فيبحث عن التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والسادسة بشكل عام، وتنتظره مواجهة محتملة في نصف النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

ويشارك ديوكوفيتش في البطولة بعد تتويجه بأول لقبين في الجراند سلام هذا العام، بالفوز بلقبه التاسع في أستراليا المفتوحة والثاني في رولان جاروس.

ويواجه ديوكوفيتش في الدور الأول البريطاني جاك درابر، وينتظره كيفين أندرسون في الدور الثاني والروسي أندري روبيليف في ربع النهائي.



وأوقعت القرعة البريطاني آندي موراي الفائز باللقب مرتين، والذي يشارك في منافسات الفردي لأول مرة منذ 2017 بعد جراحتين في الفخذ، ضد الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المصنف 24 بالبطولة.

على الجانب الآخر أعلنت الرومانية هاليب في وقت سابق اليوم الجمعة انسحابها من البطولة بسبب الإصابة التي حرمتها من اللعب في فرنسا المفتوحة.

وتبدأ سيرينا وليامز، التي هزمتها هاليب لتحرز اللقب في 2019، أحدث مساعيها لتحقيق اللقب 24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي أمام ألياكسندرا ساسنوفيتش من روسيا البيضاء.

وتلتقي الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا في الدور الأول، الإسبانية كارلا سواريز نافارو التي عادت في الآونة الأخيرة إلى المنافسات بعد تعافيها من السرطان.