الموقف الوبائي.. العراق يواصل تسجيل اصابات مرتفعة بفيروس كورونا

وبحسب الموقف الوبائي الصادر عن الوزارة والذي ورد للسومرية نيوز، فان "عدد الاصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5325 إصابة"، فيما "بلغ عدد الوفيات 34 حالة وفاة في عموم البلاد".

كما واعلنت الصحة "تماثل 4512 حالة للشفاء"، بينما "بلغ عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا 26521 شخصاً في 24 ساعة".