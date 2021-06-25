الإدارة الأمريكية تتراجع عن الاعتراف بـ«السيادة الإسرائيلية» على الجولان

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت تقارير إعلامية غربية، أمس الخميس، بأن الإدارة الأمريكية قد تتراجع عن اعتراف بلادها بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وجاء في تقرير للموقع الإلكتروني واشنطن فري بيكون، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد تتراجع عن اعتراف بلادها بالسيادة الأمريكية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

ونقل الموقع الإلكتروني عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن مرتفعات الجولان ليست ملكا لأحد، والسيطرة عليها يمكن أن تختلف بحسب التغييرات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السابع من الشهر الجاري، قالت الولايات المتحدة إن الوضع القائم بسيطرة إسرائيل على هضبة الجولان يجب أن يبقى كما هو، طالما مثل الوضع في سوريا تهديدا لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جلسة استماع افتراضية أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برده على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، "على الصعيد العملي إسرائيل تسيطر على الجولان، بصرف النظر عن الموقف القانوني، وأعتقد أن ذلك يحتاج إلى أن يظل كما هو إلا إذا لم تعد سوريا، أو من يعمل من داخلها، تمثل تهديدا لإسرائيل، وأعتقد أننا لم نصل لذلك بعد".

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981 يدعو إسرائيل إلى إلغاء قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، ويعتبر أن قرارها بشأن ضمه لاغ وباطل، وليس له أثر قانوني دولي.

فيما يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أكد أن بلاده تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك في العام 2019، وهي الهضبة أو المرتفعات التي احتلها الجيش الإسرائيلي في العام 1967.