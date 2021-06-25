إحالة قائد فرقة وآمر لواء وعدد من ضباط الاستخبارات إلى التحقيق.. والسبب؟

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة بإحالة قائد الفرقة الخامسة وآمر اللواء ٢٠ وعدد من ضباط الاستخبارات إلى التحقيق، على خلفية مقتل 5 منتسبين في محافظة كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "بأمر القائد العام للقوات المسلحة، تم إحالة قائد الفرقة الخامسة وآمر اللواء ٢٠ وعدد من ضباط الاستخبارات إلى التحقيق".

وفي وقت سابق من يوم مس، أفاد مصدر أمني، بمقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رتلاً للشرطة الاتحادية تعرض لانفجار عبوة في وادي الحمامات بمحافظة كركوك".

وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن مقتل خمسة عناصر من الرتل".