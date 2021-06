بالفيديو.. 'الكلب كاسبر' يغنّي ويبهر لجنة تحكيم المواهب الأميركية

وفوجئ المشاهدون بالكلب، وهو من فصيلة "شيواوا"، يشارك صاحبته "بام" في أداء ثنائي لأغنية شهيرة للفنان الأميركي إريك كارمن، التي غنتها لاحقا سيلين ديون "All by myself".

وقبل أداء الأغنية، قال عضو لجنة تحكيم البرنامج الذي تذيعه شبكة "إن بي سي"، سايمون كويل: "قلت دائما إنه إذا كان بإمكانك العثور على كلب يمكنه الغناء فستحصل على ثروة".



وبعد بضعة أسئلة أخرى من الحكام، أخبرت "بام" كلبها "كاسبر" أنها ستغني المقطع الأول، على أن يرافقها هو في غناء مقطع الكورس.

وعندما وصلت "بام" إلى مقطع الكورس، انطلق "كاسبر" بالغناء، مما أدخل الحكام الأربعة في حالة هستيرية من الضحك والانبهار، انتهت مع نهاية الأغنية بوقوف الحكام لتحية النجم الجديد.