انت الان تتابع خبر حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة خلال الايام الماضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية الاتي:

-القاء قبض على 796 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب

-القبض على متعاطين ومروجي المخدرات 157

-ضبط اسلحة غير مرخصة 43

-القبض على مرتكبي الدكة العشائرية ومشاجرة مسلحة 19

-القبض على مبتز الكتروني 4

-محاضرات توعوية 9

-ضبط مركبة مخالفة وعليها اشارات حجز 716

-القبض على مخمورين 208

-حجز دراجة نارية 108

-تامين ومعالجة عبوة ناسفة 5

-القبض على متسولين 263

-تامين المظاهرات السلمية 2

-العثور على كدس عتاد 7

-زيارة دور المسنين ودور البراعم 2

-انقاذ اشخاص حاولوا الانتحار 4

-حملة ضد الصيد الجائر 4

-القبض على اجانب لا يحملون مستمسكات ثبوتية 10

-انتشال جثة غريق 4

-العثور على رمانة يدوية 4

