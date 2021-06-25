هجوم يستهدف دورية ألمانية بمالي وأنباء عن إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت دورية تابعة للقوات الألمانية المشاركة في مهمة "مينوسما" الأممية لإحلال الاستقرار في مالي لهجوم بسيارة مفخخة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية فإن الهجوم وقع اليوم الجمعة على بعد حوالي 155 كيلومترا شمال مدينة جاو، حيث يتمركز معظم جنود الجيش الألماني في معسكر "كاستور".



وبحسب تقارير محلية، تم تفجير سيارة مفخخة في الهجوم. وأكد متحدث باسم قيادة العمليات الخارجية في مدينة بوتسدام الألمانية تضرر "القوات الألمانية".

وكتبت خبيرة الشؤون الدفاعية في الحزب الديمقراطي الحر، ماريه-أجنيس شتراك-تسيمرمان على الإنترنت أنه وفقا لمصادر موثوقة، أصيب عدد من الجنود الألمان في فرقة مينوسما بجروح خطيرة، مضيفة أنه "من السابق لأوانه الإدلاء بتكهنات أخرى"، معربة عن تعاطفها مع الجنود والأقارب والمساعدين.

وتشارك ألمانيا في مالي بنحو 1100 جندي حاليا، وذلك في إطار مهمة تدريب للقوات المالية تابعة للاتحاد الأوروبي ومهمة "مينوسما" الأممية لحفظ السلام في مالي. وتعتبر هذه أخطر مهمة تشارك فيها قوات ألمانية حاليا.

وتنشط في دول منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد في جنوب الصحراء في أفريقيا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، العديد من الجماعات المسلحة، وبعضها موال لتنظيم "داعش" أو القاعدة.