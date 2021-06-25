أزمة الطائرة.. نقل صحفي بيلاروسيا المعارض للإقامة الجبرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نُقل الصحفي البيلاروسي المعارض، رومان بروتاسيفيتش، وصديقته صوفيا سابيجا، اللذان تم اعتقالهما عقب إجبار طائرة "ريان إير" على الهبوط .

وقالت والدته، ناتاليا بروتاسيفيتش، التي تعيش بالمنفى في بولندا، إن ابنتها، التي تعيش في مينسك، قادت سيارتها إلى عنوان تم إعطاؤه لها مساء أمس الخميس حيث التقت بشقيقها وأحضرت له الطعام والملابس.



لكن الأم قالت إن الأسرة والمحامين لم يتلقوا تحديثات رسمية من السلطات البيلاروسية بشأن وضع رومان. وتعتمد الأسرة بدلا من ذلك على قنوات خاصة للحصول على المعلومات.

من جانبها، قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الجمعة، إن بروتاسيفيتش وسابيجا يخضعان الآن للإقامة الجبرية.

وأكدت السفارة الروسية في مينسك أن المواطنة الروسية سابيجا قيد الإقامة الجبرية، إلا أن السلطات في العاصمة البيلاروسية لم تعلق بعد.

ووصفت تيخانوفسكايا الوضع بأنه "بشرى سارة"، لكنها أضافت: "الإقامة الجبرية.. هذه ليست حرية".

وقالت إن بروتاسيفيتش وسابيجا ما زالا يواجهان اتهامات وهما "رهائن" لدى نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ونهاية الشهر الماضي، دفعت بيلاروسيا بطائرة مقاتلة وأطلقت ما تبين أنه إنذار كاذب بوجود قنبلة وذلك لإجبار طائرة تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط، ثم اعتقلت بروتاسيفيتش الذي كان على متنها، مما فجر إدانات من أوروبا والولايات المتحدة.